Incidente a Correzzola, schianto frontale tra auto e camion: uomo morto, ragazza grave

Dramma martedì mattina a Carrezzola, nel Padovano, teatro di un incidente stradale costato la vita a un uomo di quarantasei anni.

Verso le 11.40, secondo quanto accertato dalla Polstrada, la Renault Captur a bordo della quale la vittima viaggiava insieme a una sua collega di ventuno anni ha sbandato e si è schiantata frontalmente contro un camion per il trasporto di animali, in quel momento vuoto, che viaggiava in direzione opposta.

Dopo l'impatto, la vettura - ridotta a un ammasso di lamiere - è finita fuori strada e per liberare i due occupanti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Per l'uomo - Corrado C., 43enne di Peschiera Borromeo - non c'è stato nulla da fare. La sua collega, che insieme alla vittima aveva raggiunto il Veneto proprio per una trasferta di lavoro, è stata invece trasportata in ospedale in condizioni gravissime, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso, ma sotto shock, il 46enne che era alla guida del mezzo pesante.

Stando a una prima ricostruzione, la Renault Captur del milanese avrebbe invaso la corsia opposta e avrebbe terminato la propria corsa contro il camion. Non è escluso, che la vittima - che lascia una moglie e una figlia di nove anni - possa aver perso il controllo della macchina dopo aver avuto un malore.

Foto - L'incidente sulla Provinciale