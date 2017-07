Incidente in corso Genova a Milano, ciclista di 52 anni investito da camion: morto sul colpo

La bici è rimasta a lungo incastrata sotto la ruota del camion. Il suo corpo, purtroppo, è stato schiacciato dal peso del mezzo e per lui non c'è stato nulla da fare.

Dramma venerdì mattina in corso Genova a Milano, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di cinquantadue anni.

Alle 10.15, secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale, l’uomo - che viaggiava in bici - è stato travolto da un camion all'incrocio tra piazza della Resistenza partigiana e proprio corso Genova.

Le condizioni del cinquantaduenne - rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo pesante - sono apparse subito disperate e i soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In corso Genova, in parte chiuso al traffico, è intervenuta la polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso.

Teatro del dramma è stata la zona dove si trovano i cantieri per la costruzione della nuova metropolitana M4. Sembra, dai primi accertamenti, che la vittima si trovasse nell’angolo cieco del camion, quasi impossibile da vedere per il guidatore. Il conducente del mezzo, un cinquantaduenne italiano, ha rifiutato il trasporto in ospedale.