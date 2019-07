Cristian, il poliziotto della Questura di Milano morto in un incidente in moto dopo il lavoro

Stava tornando a casa dopo il suo turno di lavoro. Viaggiava in moto, la sua grande passione, per tornare ad abbracciare i suoi due bimbi. A casa però Cristian Piazzoli non c'è mai arrivato. La sua vita si è spezzata prima, alle 20.10, sulla ex statale 11 a Bareggio.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, la sua Honda Cbr 600 è finita contro una Peugeot 208 guidata da una donna di cinquantaquattro anni. L'impatto è stato devastante: il poliziotto 44enne - attualmente in servizio alla Digos - è stato sbalzato via dal mezzo e ha battuto con violenza la testa sull'asfalto. I medici, intervenuti immediatamente, hanno fatto l'impossibile: sono riusciti a far ripartire il suo cuore e hanno poi portato l'agente all'Humanitas di Rozzano, dove purtroppo si è spento.

La notizia della morte di Cristian - una moglie e due figli di dodici e due anni - è rimbalzata subito di cellulare in cellulare tra i colleghi che avevano imparato ad amarlo e apprezzarlo. Lui, perugino d'origine, alla Questura di Milano aveva iniziato alle Volanti, come uomo del secondo turno. Poi era arrivato il passaggio alla Digos, dove ha lavorato fino al tragico giorno dell'incidente.

Ma la moto per Cristian era una passione forte, viscerale. Il suo profilo Facebook è pieno di immagini che lo ritraggono a bordo della sua Cbr rossa mentre insieme agli amici dei "Pig bikers" si gode i passi più belli d'Italia e d'Europa o mentre percorre i curvoni di un circuito. Accanto a quelle foto, poi, le istantanee che lo immortalano con il piccolo nato poco più di due anni fa o con la figlia più grande.

La vita di Cristian era quella: i figli, la moto, il lavoro e la famiglia. Una famiglia che ormai comprendeva anche i colleghi che adesso lo ricordano con la voce rotta dal dolore. "Era un bravo ragazzo, davvero un bravo ragazzo", dice uno di loro. "Un bravo ragazzo - ripete come a voler allontanare il dolore - e un bravo e corretto poliziotto".

Da brividi l'ultimo saluto degli amici del Sap: "Un commosso abbraccio ai familiari di Cristian, in servizio alla Questura di Milano da molti anni - le loro parole -. Che la terra ti sia lieve, fratello".

"La Questura di Milano si stringe attorno alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Cristian Piazzoli che, a causa di un tragico incidente stradale, ci ha lasciati - l'ultimo saluto arrivato da via Fatebenefratelli -. La terra ti sia lieve Caro Cristian".