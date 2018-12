Travolto da un camion mentre è in bici: morto in ospedale uomo di 89 anni

Non ce l'ha fatta l'uomo di 89 anni vittima, nel pomeriggio di venerdì 14 dicembre, di un gravissimo incidente stradale in via Berna angolo via Saint Bon, nei pressi della fermata Inganni della linea rossa del metrò.

L'89enne, Francesco Re, residente a Cesano Boscone, è deceduto poco prima di mezzanotte di venerdì all'ospedale San Carlo di Milano, dove era stato ricoverato in seguito all'incidente, avvenuto intorno alle quattro e mezza. L'anziano era in sella alla sua bicicletta e proveniva da via Zurigo, così come il camion che ha svoltato travolgendolo senza lasciargli scampo.

L'autista del camion, un 59enne, sentito dalla polizia locale, avrebbe svoltato a sinistra senza accorgersi dell'uomo in bici, che si trovava nel suo "angolo cieco". Subito apparse gravissime le condizioni dell'89enne, con numerosi traumi alla testa, alle gambe e alle braccia.

E' il secondo deceduto mentre è in sella alla bicicletta in pochi giorni nel Milanese. Giovedì mattina un 28enne era stato travolto da un'auto pirata che lo aveva investito e sbalzato oltre il guardrail, lasciandolo lì e scappando, per poi costituirsi nella serata di venerdì.