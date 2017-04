Incidente in viale Fulvio Testi, si schianta con la sua auto contro un palo: morto un 63enne

L’auto che sbanda e cambia traiettoria improvvisamente. Il conducente che sembra non frenare per evitare l’impatto. E lo schianto, violento, frontale, contro l’ostacolo.

Drammatico incidente verso le 7.30 di giovedì mattina in viale Fulvio Testi, angolo via Caduti sul lavoro a Sesto San Giovanni, dove una Peugeot bianca che viaggiava in direzione Milano si è scontrata contro un palo tra le due corsie di marcia.

Alla guida della vettura c’era un uomo di sessantatré anni di Triuggio, che è stato soccorso in condizioni disperate. Il primo a cercare di salvargli la vita è stato un vigile del fuoco, che gli ha praticato il massaggio cardiaco per provare a rianimarlo, ma purtroppo né il pompiere né i soccorritori del 118 sono riusciti nel miracolo e il sessantatreenne è arrivato all’ospedale Niguarda di Milano già morto.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni. Sembrerebbe, dai primi riscontri, che nell’incidente non sia rimasta coinvolta nessuna altra auto e che non ci fossero segnali di frenata sull’asfalto. Per questo, non è escluso che la vittima possa avere avuto un malore prima di perdere il controllo della macchina e schiantarsi.

Molti testimoni, infatti, hanno riferito al 118 - al momento della richiesta dei soccorsi - di avere visto l’uomo accasciarsi al volante per poi andare a sbattere contro il palo.

(Foto da NordMilano24)