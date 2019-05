Investito mentre tornava a casa in bicicletta: ragazzino di 15 anni morto al Niguarda

Per quattro giorni ha lottato, ha tenuto duro. Ma alla fine si è arreso. È morto giovedì mattina all'ospedale Niguarda di Milano, Gabriele Raffa, il 15enne investito domenica pomeriggio mentre tornava a casa a Treviglio a bordo della sua bicicletta.

Verso le 19, per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzino - che a luglio avrebbe compiuto sedici anni - era stato travolto da una Audi sulla Provinciale tra Casirate e Treviglio, dove non c'è la pista ciclabile. Gabriele, che aveva trascorso il pomeriggio a casa di amici per una festa, aveva riportato ferite gravissime nello schianto ed era stato portato nell'ospedale meneghino in codice rosso.

I medici hanno fatto l'impossibile per salvargli la vita, ma purtroppo dopo quattro giorni non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne.