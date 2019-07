Incidente in moto, schianto contro il guardrail alla rotatoria: Giacomo muore a ventitré anni

Doveva essere una giornata spensierata da trascorrere con gli amici. Una gita in sella alla sua moto, il suo grande amore, come testimoniano le tante, tantissime foto pubblicate sul suo profilo Facebook. E invece in un attimo, per cause ancora tutte da chiarire, la felicità si è trasformata in lacrime.

Tragico incidente stradale domenica pomeriggio a Mortara, nel Pavese, dove il 23enne Giacomo Cusumano di Magenta ha perso la vita dopo essersi schiantato a bordo della sua Honda Cbr rossa. Il dramma si è consumato alle 13.40 sull'ex Statale 494.

Lì, alla rotatoria del polo logistico di Mortara, Giacomo avrebbe perso il controllo del mezzo, avrebbe abbattuto due paletti con i segnali stradali e si sarebbe poi schiantato contro il guardrail. Soccorso dagli equipaggi di un'auto medica e un'ambulanza del 118, per il 23enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e hanno ascoltato a lungo gli amici che erano con la vittima, che hanno assistito impotenti allo schianto.