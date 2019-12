Incidente sulla tangenziale Est, in moto si schianta contro un'auto: morto un 51enne

È deceduto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate in seguito a un incidente stradale Giuseppe Papa, 51 anni. Lo schianto che purtroppo è stato fatale per l'uomo è avvenuto nella mattinata di martedì 3 dicembre lungo la Tangenziale Est alle 8 del mattino, nel tratto compreso tra la barriera di Agrate e l'uscita di Cernusco sul Naviglio in direzione Milano.

Il 51enne, di Vimercate, viaggiava in sella a una moto quando si è scontrato con un'utilitaria guidata da una donna residente in Brianza. L'incidente si è verificato in prossimità dell'uscita con i due mezzi che si sono schiantati lateralmente.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza aveva inviato un'ambulanza e un'auto medica in codice giallo. In seguito all'intervento dei sanitari le condizioni dell'uomo sono apparse più gravi del previsto e i medici del 118 sono ripartiti in direzione dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Qui l'uomo è deceduto nella giornata di mercoledì.

Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della polizia stradale di San Donato che hanno rilevato l'incidente ed effettuato le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto su cui sono ancora in corso accertamenti.