Ubriaco non dà la precedenza e travolge una famiglia: l'incidente fa due morti, arrestato

E' morto a soli 18 anni mentre con un gruppo di amici e parenti stava andando ad un incontro religioso dei cristiani della numerosa comunità filippina in Italia. Harold Delfin Dumaguing, filippino ma da una vita a Milano, è deceduto sul colpo, nell'incrocio tra via Enrico Cosenz e via Giovanni Durando, nel quartiere Bovisa. La Renault Clio nera sulla quale viaggiava in compagnia di altre quattro persone - una delle quali, Wilhelmida Cara Delfin Lagula, una sua zia di 44 anni, è morta in ospedale - è stata travolta da un'Opel Corsa guidata da un ragazzo italiano di 25 anni, responsabile, secondo la polizia locale, di non aver dato la precedenza che spettava alla Clio. Il ragazzo, B.M. di Novate, è stato arrestato nel pomeriggio perché positivo all'alcol test. E' accusato di omicidio stradale plurimo.

Lo schianto, violentissimo, ha provocato un boato che ha risvegliato gli abitanti della zona, a due passi dal Politecnico. Dopo l'incidente, le auto hanno fatto carambola contro altre vetture parcheggiate lungo la strada. La Clio è finita contro una rete di recinzione e, infine, contro dei grossi silos

.

Le prime chiamate al 118 arrivano alle 4.46. Intervengono nove mezzi, tra ambulanze e automediche. Per il paziente 18enne non c'è nulla da fare. I feriti vengono portati nei vari ospedali della città. Poche ore dopo, mentre viene dimesso il giovane alla guida della Opel Corsa, muore la signora Delfin Lagula. Una ragazzina, una 17enne, e altre due donne restano ricoverate. Una di loro è in prognosi riservata e resta in condizioni delicate mentre le altre due non sono in pericolo di vita.

Ai rilievi della polizia locale, hanno partecipato anche i vigili del fuoco che si sono occupati di liberare i feriti, prima, e la strada, rimasta chiusa a lunga, poi. Attorno alle famiglie delle vittime si è stretta l'intera comunità filippina, che piange i suoi cari.