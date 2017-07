Investito da un'ambulanza ad Abbiategrasso: uomo di 89 anni muore dopo cinque mesi

Per quasi cinque mesi ha tenuto duro. È rimasto attaccato alla vita in un letto di ospedale, con qualche raro momento di lucidità. Ma poi, nella notte tra sabato e domenica, ha dovuto arrendersi.

È morto Giovanni Frattini, il pensionato ottantanovenne di Abbiategrasso che il 10 marzo scorso era stato investito da un’ambulanza mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Novara.

Il mezzo del 118, avevano accertato gli agenti della polizia locale, viaggiava con sirene e lampeggianti accesi verso Robecco, dove era in corso un intervento in codice giallo. Giovanni, però, non si sarebbe accorto dell’arrivo dell’ambulanza e avrebbe comunque attraversato: a quel punto, purtroppo, l’impatto era stato inevitabile.

Soccorso da una seconda ambulanza e dall’equipaggio di un elicottero del 118, il pensionato era stato portato in condizioni critiche all’ospedale San Raffaele di Milano. Lì, da quel pomeriggio ha continuato a combattere e nei mesi scorsi era anche riuscito ad uscire dal coma, recuperando coscienza per qualche attimo.

Poi, però, le sue condizioni si sono aggravate nuovamente e nella notte il suo cuore ha smesso di battere.