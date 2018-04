Incidente a Milano, travolto da un furgoncino in retromarcia: morto un uomo di 46 anni

È stato centrato in pieno da un furgoncino ed è rimasto incastrato sotto la vettura. Poi, dopo una disperata corsa in ospedale, si è spento.

Tragico incidente sabato pomeriggio in via Cesare da Sesto, zona Sant'Agostino a Milano, dove un uomo di quarantasei anni è stato investito e ucciso da un furgone - un Renault Kangoo guidato da un cittadino cingalese di quarantaquattro anni - all'altezza del civico 46.

Secondo le primissime informazioni fornite dalla polizia locale, il conducente del veicolo era impegnato in una retromarcia - probabilmente per parcheggiare - quando avrebbe investito la vittima, che sembra stesse scendendo dal marciapiede per attraversare.

Il 46enne, che ha battuto violentemente la testa sull'asfalto, è rimasto intrappolato sotto il mezzo ed è stato liberato dai vigili del fuoco, che lo hanno poi consegnato alle cure dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'auto medica.

L'uomo era stato trasportato al Policlinico in codice rosso. Nell'incidente ha riportato un importante trauma cranico e ferite agli arti e al momento dell'ingresso in pronto soccorso non era cosciente. Proprio in ospedale i medici hanno constatato il decesso.

In via Cesare da Sesto hanno lavorato a lungo anche gli agenti della locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del dramma.