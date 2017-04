Incidente in viale Monza: Livio, il 56enne lasciato morire in auto da un pirata della strada

È Livio Chiericati, cinquantaseienne milanese, l’uomo morto domenica mattina nel tragico incidente in viale Monza che ha coinvolto la sua auto - una Nissan Qashqai - e un’Audi Q7, guidata da un pirata della strada che subito dopo lo schianto è fuggito a piedi.

Livio, secondo quanto finora ricostruito dalla polizia locale, si stava immettendo sul rettilineo da via Popoli Uniti, quando l’Audi - a velocità elevata e, sembra, senza rispettare un semaforo rosso - lo ha centrato e spazzato via.

Il cinquantaseienne è rimasto incastrato nella sua vettura - in condizioni disperate, ma ancora vivo -, mentre il pirata della strada è fuggito senza allertare i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre la vittima dalle lamiere della Nissan, ma quando l’uomo è arrivato in ospedale i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Video | Le due auto distrutte dopo il tremendo schianto

La polizia locale è ora a caccia del pirata della strada, che ha abbandonato Livio moribondo in auto. La Q7 è regolarmente assicurata e i ghisa hanno trovato la proprietaria, una donna del Milanese. Sembra, però, che alla guida - al momento dello schianto - non ci fosse lei, ma un uomo. Resta ora da capire se l'auto sia stata rubata o se la proprietaria stia cercando di coprire qualcuno che conosce.

Grande appassionato di musica - il suo profilo Facebook è pieno di foto che lo ritraggono alla batteria -, il cinquantaseienne aveva studiato all’Itis Luigi Galvani di Milano e attualmente risiedeva a Cornaredo.

Livio era un dipendente di Memorex Telex e gli stessi ex colleghi hanno voluto dedicargli un ultimo pensiero sul loro gruppo social. “Con immenso dispiacere e dolore nel cuore - si legge nel post - vi dobbiamo comunicare che oggi è venuto a mancare un carissimo amico”. E sotto sono stati in tanti a dedicare un ultimo pensiero al cinquantaseienne.