Ubriaco fradicio, centra un'Harley Davidson e uccide il motociclista: arrestato

Un siciliano incensurato di 55 anni, G.S., di professione operaio, residente a Meda, è agli arresti domiciliari dopo aver provocato, intorno alle 5 di domenica mattina, un grave incidente stradale dove è morto un motociclista a Seveso.

Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, l'uomo era ubriaco: 2,35 mg/l.

Dai primi riscontri l'uomo, alla guida della propria autovettura Renault Clio, percorrendo via Vignazzola, all’intersezione con Via Cavalla, avrebbe svoltato a sinistra senza dare la precedenza alla Harley Davidson FXD proveniente dal senso opposto di marcia.

E' morto così Matteo Castelli, milanese 65enne, residente a Seveso, conducente del motociclo che, trasportato in “Codice Rosso” da elisoccorso presso l’Ospedale Civile “Niguarda” di Milano, è poco dopo deceduto.

A bordo c'era anche la moglie, A.S., brianzola del 1969, residente a Giussano (MB), passeggera del motociclo, che, trasportata in “codice rosso” da ambulanza presso l’ospedale San Gerardo di Monza, è tuttora ricoverata in osservazione ma, per fortuna, non in pericolo di vita.

Soltanto poche ore prima, sempre in Brianza, un altro incidente che aveva coinvolto un motociclista (deceduto) provocato da un guidatore con tasso alcolemico elevatissimo.