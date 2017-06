Incidente a Mediglia, si schianta con l’auto contro un palo: morto un uomo 34 di anni

Ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo. Poi, dopo essere uscito di strada, ha finito la propria corsa contro un traliccio dell’energia elettrica. Uno schianto frontale, tremendo, che non gli ha lasciato nessuno scampo.

Drammatico incidente giovedì mattina sulla strada Provinciale Bettola-Sordio - nel territorio di Mediglia -, costato la vita a Matteo Mancini, un ragazzo di trentadue anni residente proprio nel comune a sud di Milano.

Verso le 7.30, per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo è finito fuori strada con la propria auto e non è riuscito a evitare l’impatto con un palo che si trovava a bordo carreggiata.

Sul posto, per liberarlo dalle lamiere, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno poi affidato il trentaduenne alle cure dei medici, arrivati sulla Provinciale con un’ambulanza e l’elicottero.

Per Matteo, però, non c’è stato nulla da fare ed è arrivato già morto all’ospedale di San Donato Milanese.