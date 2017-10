Si schianta in moto in autostrada: morto

Il suo cuore ha smesso di battere pochi secondi dopo l'arrivo al pronto soccorso. Medici e infermieri, che pure avevano cercare di fare il possibile per salvarlo, si sono dovuti arrendere e non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Drammatico incidente stradale lunedì pomeriggio sull'autostrada A1 Napoli-Milano, teatro di uno schianto che è costato la vita a un uomo di sessantadue anni, residente nel lodigiano.

Verso le 18 - per cause ancora in corso di accertamento - la moto a bordo della quale viaggiava la vittima è sbandata e si è schiantata contro un guardrail all'altezza del chilometro 1, nel territorio comunale di San Donato.

Nell'impatto, violentissimo, il motociclista è stato sbalzato a diverse decine di metri dal suo mezzo ed è stato catapultato con forza sull'asfalto. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero del 118, il sessantaduenne è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Raffaele. Una volta al pronto soccorso, però, le speranze si sono spente.

In A1 - dove per chi proveniva da Bologna è stata istituita l'uscita obbligatoria a Milano-Piazzale Corvetto - hanno lavorato a lungo gli agenti della Stradale. Stando ai primissimi accertamenti, sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti nel tragico schianto. Resta da capire, però, perché la vittima abbia perso il controllo della sua moto.