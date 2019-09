Incidente in autostrada, perde il controllo della moto e si schianta: muore 35enne milanese

Dramma sabato sera sulla autostrada A26, tra Arona e Castelletto Sopra Ticino. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di trentacinque anni - residente a Nerviano, nel Milanese - è morto dopo essere caduto dalla propria motocicletta.

Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito sull'asfalto, morendo praticamente sul colpo. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne.

Per una tragica coincidenza, poco prima, sulla stessa autostrada si era verificato un secondo incidente, costato la vita a marito e moglie. I due, residenti nel Varesotto, avevano perso la vita nello schianto tra un camion e l'auto su cui viaggiavano.