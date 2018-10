Tragico incidente a Paderno Dugnano, sbanda in moto e si schianta: morto uomo di 46 anni

Ha perso il controllo della sua motocicletta poco prima di affrontare la rotatoria. Poi è stato sbalzato sull'asfalto con forza e violenza. E per lui non c'è stato nulla da fare.

Un uomo di quarantasei anni è morto domenica notte in un tragico incidente stradale avvenuto verso le 2.30 in via Arturo Toscanini a Paderno Dugnano. Adrian John Flack - questo il nome della vittima, residente proprio a Paderno - era a bordo della sua Triumph quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha "impostato" male la rotatoria all'incrocio con via Santi e si è schiantato.

Il 46enne è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica ed è stato trasportato in condizioni disperate al Niguarda di Milano dopo circa mezz'ora durante la quale i medici hanno cercato di rianimarlo sul posto. Proprio al pronto soccorso, poco dopo, i dottori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 46enne.

In via Toscanini a Paderno hanno a lungo lavorato i carabinieri della compagnia di Desio, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Pochi comunque i dubbi: nello schianto non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro mezzo.