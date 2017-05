Incidente in tangenziale Ovest, si schianta con una moto rubata: morto un ragazzo di 19 anni

Ha perso il controllo della “sua” Triumph di grossa cilindrata che stava guidando anche se non avrebbe potuto. È finito con la moto, sembra a velocità molto alta, contro il guardrail. Poi, è stato sbalzato sull’asfalto ed è morto sul colpo.

Dramma mercoledì pomeriggio sulla tangenziale Ovest, all’altezza dell’uscita di Rozzano Quinto de’ Stampi, teatro di un incidente costato la vita a O.M., cittadino marocchino di diciannove anni residente a Trezzano sul Naviglio.

Il giovane, secondo quanto finora accertato dalla polizia Stradale, era in sella ad una Triumph risultata rubata nel Milanese. Arrivato all’uscita 7bis - per cause ancora in corso di accertamento, ma sembrerebbe per l’alta velocità -, il diciannovenne è sbandato ed è finito contro il guardrail.

Sul posto, per provare a salvargli la vita, sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza, ma i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il lavoro della Stradale ora proseguirà per capire se a rubare la moto fosse stato il diciannovenne - anche se al momento sembra improbabile - e per ricostruire con esattezza la dinamica del dramma.