Incidente a Milano, perde il controllo della moto e si schianta: morto un uomo di 31 anni

Avrebbe fatto tutto da solo. Avrebbe perso il controllo della moto subito dopo la curva. Quindi sarebbe finito sull'asfalto con violenza. E a nulla sono serviti i soccorsi e le cure dei medici.

Tragico incidente stradale mercoledì sera a Milano, dove un uomo di trentuno anni è morto dopo essersi schiantato mentre viaggiava a bordo della sua motocicletta, una Yamaha Tdm 850. Il dramma è avvenuto pochi minuti prima delle 20.30 in via Diomede, davanti al muro dell'ippodromo di San Siro.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il 31enne non sarebbe più riuscito a controllare la moto e sarebbe finito a terra. Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, l'uomo è stato trasportato al Niguarda in codice rosso, in condizioni disperate. Poco più di due ore dopo, alle 22.41, i dottori ne hanno certificato il decesso.

In via Diomede hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Pochi i dubbi, al momento: nello schianto non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro veicolo.

Un'ora dopo, alle 21.23, un secondo incidente si è verificato in via Lorenteggio, all'incrocio con via D'Alviano. Ad avere la peggio lì è stato un 27enne che si trovava a bordo di una moto e si è schiantato contro un'auto. Il giovane - che dopo l'impatto è volato a diversi metri di distanza dal mezzo - era stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma poi fortunatamente le sue condizioni sono migliorate.