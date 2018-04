Violento incidente tra un'auto e una moto ad Arluno: uomo di 43 anni muore sul colpo

E' morto sul colpo, dopo lo schianto tra la sua moto e un'auto. Il terribile incidente non gli ha lasciato scampo e i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarlo. A perdere la vita è un uomo italiano, Cosimo Ivan Cosentino di 43 anni (chi era). Il suo corpo è rimasto sull'asfalto di via Filippo Turati ad Arluno (Milano).

Ad avvertire il 118 è stato l'automobilista, rimasto illeso, un uomo di 50 anni. L'incidente è avvenuto all'1.35 di venerdì. Sul posto arrivano subito i medici e il personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza.

La dinamica dello scontro è affidata ai carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno fatto i rilievi: sembra che il centauro abbia fatto tutto da solo. Presenti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano.

Un altro incidente nella notte

Sempre durante la notte tra giovedì e venerdì, alle 5.30, una moto e un'auto si sono scontrate in maniera grave sulla Ss35 (Sud), Mliano-Meda, sulla rampa d'ingresso a Lentate. Ad avere la peggio - anche se non è in pericolo di vita - è stato il motociclista, un uomo di 48 anni con gravi lesioni alle gambe. E' stato trasportato al Niguarda. Quasi illesa anche questo caso la conducente dell'auto, una donna di 28 anni portata all'ospedale di Desio.