Incidente sull'Autostrada A4, tra Sesto e Cormano: morto motociclista travolto da un tir

Tragico incidente lunedì mattina sull'Autostrada A4, nel tratto Sesto San Giovanni e Cormano, un motociclista di 55 anni è morto dopo aver fatto un incidente contro un tir.

Ne dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta attorno alle 6.20 con due ambulanze e un'automedica. Per la vittima non c'era nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati.

Il conducente del camion, un uomo di 58 anni, è rimasto incastrato con le gambe alla cabina di guida. Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda, non in gravi condizioni.

Traffico in caos sull'Autostrada A4 per l'incidente

La dinamica dell'incidente è affidata alla polizia stradale di Novate. Sul posto gli agenti hanno fatto i rilievi per comprendere meglio come sono andate le cose. Il traffico lungo l'arteria è rimasto rallentato a lungo e si sono formate lunghissime code.