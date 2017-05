Incidente in Tunisia: morto commercialista di 52 anni nato a Milano

E' morto in Tunisia, in un incidente stradale, il commercialista Nicola Calace Salvemini, cinquantadue anni, nato a Milano e cresciuto a Crema dove fino a qualche anno fa esercitava la professione. Da alcuni anni si era trasferito a Girasole, nella zona dell'Ogliastra in Sardegna dopo il matrimonio, e faceva il consulente d'azienda.

L'uomo è deceduto il primo di maggio. Frequentava spesso la Tunisia, così come l'Egitto, soprattutto per partecipare a rally e gare di moto, di cui era grande appassionato. Nel 2012 fu salvato da un elicottero dei vigili del fuoco in seguito ad un incidente con la moto in Sardegna. In quella occasione cadde da un dirupo. Lascia la moglie, la madre e due sorelle.

L'incidente è avvenuto mentre Calace Salvemini era alla guida di un fuoristrada. Secondo quanto si apprende, si è scontrato con un camion ed è stato portato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riportano i media tunisini, l'incidente è avvenuto uslla Route Nationale n.1, a livello della località di El Argoub nel governatorato di Gabès.