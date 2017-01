Incidente a Baggio, si schianta con lo scooter contro un palo della luce: morto un 18enne

Arrivava da Cesano Boscone in direzione Baggio, quando - su via Benozzo Gozzoli poco prima dell'incrocio con via Ferruccio Parri - ha perso il controllo dello scooter e, dopo essere salito sul marciapiede, si è schiantato contro un palo della luce. Lo scontro è stato fatale e il guidatore, un ragazzo di 18 anni che abitava poco lontano, è morto per i traumi riportati.

La polizia locale ha delineato più chiaramente la dinamica dell'incidente di venerdì notte, poco dopo le due. Ma solo indagini più approfondite potranno chiarire meglio le circostanze che hanno provocato lo sbandamento del mezzo: per il momento dalla centrale operativa di piazzale Beccaria non si sbilanciano.

Inutili, poi, gli sforzi del personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza - 118 - intervenuti con ambulanza e automedica: il giovane è arrivato in ospedale, a Rozzano, praticamente già morto.

I suoi familiari più stretti si trovavano fuori Milano quando hanno appreso del drammatico incidente. La triste notizia si è diffusa rapidamente a Baggio e dintorni e sono in molti a ricordare la giovane vita spezzata sui social network.