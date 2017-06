Tragedia nella notte sulla Tangenziale Ovest: muore ragazzo di 28 anni

Ancora una volta il week-end si apre con una notte di sangue sulle strade milanesi. Un ragazzo di 28 anni è morto nella notte intorno alle 4 in un incidente stradale fra due auto sulla tangenziale Ovest di Milano, al km 8, circa all'altezza di Settimo Milanese.

La macchina della vittima è finita incastrata nel guard rail. Lui è stato sbalzato ed è morto nell'impatto. Sul posto, subito chiamati dagli altri automobilisti, sono accorsi immediatamente gli uomini del 118 (Azienda regionale emergenza urgenza) con un'ambulanza e un'automedica. Ma i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.

Potrebbe essere stato un colpo di sonno a fargli o un malore a fargli perdere il controllo del mezzo. Ma è solo un'ipotesi preliminare e tutto è al vaglio. Indaga la polizia stradale per ricostruire la dinamica del sinistro che ha coinvolto un'altra vettura. L'altro guidatore non è rimasto ferito in modo grave e non è in pericolo di vita. E' il quarto giovane che muore sulle strade milanesi in soli 2 giorni: già tre ventenni centauri hanno perso la vita a Milano e in provincia nelle scorse ore.