Incidente a Ozzero, uomo travolto da un'auto mentre passeggia sotto casa: morto sul colpo

Se c'è un dato positivo da quando è iniziata l'emergenza del Coronavirus in Italia è la drastica diminuzione degli incidenti. In tutta la provincia di Milano, sabato 14 marzo, per esempio, sono stati solo tre gli incidenti nei quali è stato necessario l'intervento dei medici e dei soccorritori del 118, impegnati in un'altra battaglia. Uno di questi tre, purtroppo, è stato molto grave ed è costato la vita ad un uomo di 57 anni, A. M. di Ozzero (Milano).

È accaduto tutto alle 17.30, lungo la Strada statale 494, la Vigevanese, in località Soria. Il 57enne stava facendo una passeggiata sotto la propria abitazione quando è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un ragazzo di 19 anni che viaggiava con altri due coetanei.

Si cerca un 'pirata' della strada

Stando alla prima ricostruzione, il 19enne ha perso il controllo dell'auto anche per colpa di un altro automobilista che guidava una Fiat Panda. La Punto, che poi ha preso fuoco dopo l'incidente, è piombata su A. M. che camminava sul ciglio della strada. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Abbiategrasso. Oltre ai soccorritori del 118, che hanno portato i giovani feriti all'ospedale di Magenta. I tre dovranno ora spiegare per quale motivo si trovassero in strada, lontano da casa: sono di Cesano Boscone. Per il conducente i guai saranno peggiori visto che potrebbe essere accusato di omicidio stradale.

Le indagini della locale, per il momento, sono tutte focalizzate nel reperire informazioni sul conducente della Fiat Panda fuggito dopo l'incidente.