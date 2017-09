Incidente a Peschiera, sbanda in moto e si schianta frontalmente con un’auto: morto

Le ferite troppo gravi non gli hanno lasciato nessuno scampo. Nonostante la disperata corsa verso l’ospedale di San Donato, per lui non c’è stato nulla da fare.

È morto l’uomo di quarantotto anni, Alessandro P. di Cinisello Balsamo, rimasto vittima giovedì mattina di un gravissimo incidente in via Milano a Peschiera Borromeo.

Verso le 8.30, per cause ancora in corso di accertamento, il quarantottenne - che viaggiava in direzione aeroporto di Linate a bordo di una Yamaha 250 di cilindrata - ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato frontalmente contro un’auto che percorreva la corsia opposta. Nell’impatto, devastante, il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto a una decina di metri di distanza e ha immediatamente perso conoscenza.

Soccorso da un’ambulanza e dall’equipaggio di un elicottero del 118, la vittima è arrivata in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale di San Donato, dove è poi deceduto. Illesa, ma visibilmente sotto shock, la donna che era alla guida della macchina.

In via Milano, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri di San Donato Milanese. Pochi i dubbi sulla ricostruzione della tragedia: il quarantottenne ha invaso l’altra corsia e ha finito la propria corsa contro l’auto. Uno schianto tremendo, frontale, che gli è costato la vita.