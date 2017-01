Incidente a Cernusco: è morto l'uomo travolto da un suv sulle strisce pedonali, era un prof

E' morto venerdì pomeriggio al San Raffaele. Non ce l'ha fatta l'uomo di quarantasei anni travolto da un suv sulle strisce pedonali giovedì mattina a Cernusco Sul Naviglio.

L'incidente stradale era avvenuto poco prima delle otto in viale Assunta, altezza ponte di via IV Novembre,. L'Azienda regionale emergenza urgenza era intervenuta con due ambulanze e un'automedica in codice rosso perché fin da subito le condizioni del paziente era sembrate disperate.

La vittima, A. M., era professore in una scuola superiore di Cernusco ma viveva a Milano. Quel giorno, come sempre, stava andando a lavorare quando una Ford Ecosport guidata da una donna del posto - soccorsa per lo choc -, mentre svoltava su viale Assunta, lo ha investito. Ora la dinamica esatta è al vaglio della polizia locale.

Quel giovedì, pochi minuti dopo, a Milano, in via Mecenate, una donna è stata investita e uccisa da un mezzo dell'Amsa sul marciapiedi (qui i dettagli)