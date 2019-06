Incidente mortale in centro: muore un ragazzo di 23 anni in moto

Dramma nella notte in pieno centro, in Porta Romana. Un ragazzo di 23 anni è morto al Policlinico per una terribile caduta in moto in via Santa Sofia. Il sinistro è avvenuto intorno alle 2 e 40.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Chiamate con rapidità da passanti e residenti, sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa del 118 in codice rosso; ma i traumi si sono rivelati troppo gravi, nonostante i tentativi di rianimazione.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione della polizia locale, poco prima delle 2.45, mentre proveniva da via Molino delle Armi ha perso il controllo della motocicletta e al momento non si sa per quale motivo, se per l'alta velocità, distrazione o un malore. Avrebbe fatto tutto da solo senza coinvolgere altri mezzi.

Nonostante il prodigarsi dei soccorritori, è deceduto in ospedale.