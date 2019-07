Incidente in tangenziale Ovest, si schianta con la Ducati contro un'auto: morto 39enne

Mattina di sangue sulla tangenziale Ovest di Milano, teatro di un incidente avvenuto all'alba di mercoledì nel territorio di Rho costato la vita a un uomo di trentanove anni, Simone Colonna.

Pochi minuti dopo le sei, per cause ancora in corso di accertamento, il 39enne - che viaggiava a bordo di una Ducati Monster - si è schiantato contro una Peugeot guidata da un ragazzo di ventinove anni. Dopo l'impatto, violentissimo, il motociclista è stato sbalzato a una decina di metri di distanza ed è rimasto a terra privo di sensi.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero del 118, Simone è stato trasportato in condizioni disperate al Niguarda di Milano, dove poco dopo i medici ne hanno certificato il decesso.

Qualche ora dopo, la tangenziale Ovest è stata teatro di un altro gravissimo incidente. Verso le 15.50, tra le uscite di Corsico e l'imbocco della statale della Val Tidone, un ragazzo di ventisei anni che viaggiava in moto si è schiantato contro un'auto ed è poi finito contro un'altra vettura. È stato trasportato al San Carlo in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.