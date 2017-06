Incidente a Rozzano, schianto tra auto e moto in via Buozzi: morto un uomo di trenta anni

Pomeriggio di sangue, quello di mercoledì, a Rozzano, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di trenta anni.

Verso le 17, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono schiantate tra loro in via Bruno Buozzi, nella frazione di Ponte Sesto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti un elicottero del 118 e un’ambulanza, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte del trentenne, che viaggiava a bordo della motocicletta.

Ferito lievemente, invece, il conducente dell’auto: un uomo di cinquantatré anni finito in pronto soccorso in codice verde.

In via Buozzi sono al lavoro gli agenti della polizia locale di Rozzano, che hanno chiuso la strada al traffico per effettuare i rilievi e ricostruire le cause dello schianto.