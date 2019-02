Salvatore, il ragazzo 24enne investito e ucciso mentre camminava in una strada al buio

Non è ancora chiaro, ad ora, perché fosse a piedi in quella strada buia e di periferia. Sembra - le prime ricostruzioni portano in quella direzione - che avesse appena iniziato ad attraversare per cambiare lato della carreggiata. E proprio in quel momento un'auto lo ha centrato in pieno, sbalzandolo a metri di distanza sull'asfalto.

È morto così Salvatore Carbone, ragazzo di ventiquattro anni nato a Busto Arsizio ma residente con la famiglia a Magnago. Proprio nel paese del Milanese, lunedì sera alle 19, si è consumato il dramma. Lo schianto è avvenuto in via Calvi, una strada a due corsie con la boscaglia ai lati e senza strisce pedonali.

A travolgere Salvatore è stata una una Peugeot 207 guidata da un 32enne, cittadino albanese. L'uomo si è immediatamente fermato e ha allertato i soccorsi: il 24enne è stato portato all'ospedale di Legnano in condizioni critiche e qualche ora dopo i medici ne hanno diagnosticato il decesso.

L'uomo alla guida dell'auto, che è stata sequestrata, è risultato negativo all'alcol test ed è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale. Ascoltato dai carabinieri, ha spiegato di non aver visto il ragazzo in strada e di non essere riuscito a evitarlo.