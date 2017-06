Incidente a San Donato, schianto tra moto e auto alla rotatoria: morto ragazzo ventenne

Una precedenza mancata. Una rotatoria affrontata, sembrerebbe, a una velocità troppo alta. E l’impatto, quasi frontale, tremendo.

Tragico incidente giovedì pomeriggio a San Donato Milanese, teatro di uno schianto costato la vita ad A.S., un ragazzo milanese di venti anni. Il dramma si è consumato alle 15 in piazza Vanoni, all’altezza della rotatoria di “Metanopoli”.

Proprio lì, al rondò, è avvenuto lo schianto tra il ventenne - che viaggiava a bordo di una moto Husqvarna in direzione Milano - e un’auto - una Renault Captur -, guidata da una donna di cinquantadue anni.

Lo scontro, con il ragazzo che è finito contro la portiera anteriore della macchina, è stato devastante per il giovane, che ha immediatamente perso conoscenza. Trasportato in ospedale con un elicottero del 118, il ventenne si è spento poco dopo.

In piazza Vanoni sono intervenuti gli agenti della polizia locale - diretti dal comandante Fabio Allais -, ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sembra che alla base dello schianto, stando ai primi accertamenti, ci sarebbero una mancata precedenza e la velocità elevata.

Il dramma di San Donato è il terzo che si è consumato, in meno di ventiquattro ore, sulle strade del Milanese. Tra Rozzano, Mediglia e proprio San Donato, in meno di un giorno hanno perso la vita tre ragazzi, tutti morti in un incidente stradale.