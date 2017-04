Incidente a San Giuliano, si schianta in scooter per l'alta velocità: uomo morto sul colpo | Foto

Il riflesso delle luci delle sirene sull'auto grigia ferma in mezzo alla strada. I detriti rossi della carrozzeria dello scooter sull'asfalto di via Pedriano a San Giuliano Milanese. Accanto al bauletto, spalancato dall'urto, un sacchetto per la spesa e la "schiscetta". E il suo corpo esanime, poco più in là, tra il marciapiede e l'erba alta della campagna. E' morto così, dopo uno schianto frontale contro una Hyundai, un uomo di quarantaquattro anni, di origine romena. Le ferite riportate dopo l'incidente non gli hanno lasciato scampo ed è deceduto sul colpo.

A provocare la tragedia - secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia San Donato - sarebbe stata l'alta velocità dello scooter. La vittima infatti avrebbe perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva. A quel punto, avrebbe invaso la corsia opposta, sulla quale viaggiava l'auto guidata da una trentaquattrenne italiana rimasta illesa, finendo contro il parabrezza, prima, e facendo un volo di una decina di metri fino al bordo della via, poi.

E' successo pochi istanti dopo le ventuno e trenta di mercoledì. A quell'ora il traffico sulla strada - una parallela della Statale via Emilia - non è molto intenso. Motivo per il quale non ci sono state ripercussioni di rilievo per i flusso veicolare.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I rilievi, invece, sono stati affidati ai carabinieri che hanno subito circoscritto il tratto di strada. La salma dello straniero è stata trasportata all'ospedale di Vizzolo Predabissi per l'esame autoptico.

L'INCIDENTE IN PIENA CURVA: VIDEO