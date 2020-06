Terribile incidente a San Giuliano: attraversa la strada, travolto da un'auto muore un uomo di 43 anni

Dramma nella serata di sabato 20 giugno per un terribile incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 43 anni. E' successo a san Giuliano Milanese sulla via Emilia (angolo con via delle Crociate) qualche minuto dopo le dieci di sera.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo si trovasse a piedi e avesse attraversato la strada proprio mentre sopraggiungeva un'Audi guidata da un 52enne, poi risultato negativo al test dell'alcol. La vittima è stata sbalzata di diverse decine di metri. Sul posto i carabinieri di San Donato e i vigili urbani di San Giuliano per ricostruire l'esatta dinamica attraverso i rilievi. A bordo della vettura c'erano altri quattro giovani.

Durante i rilievi, auto "sfonda" i cordoli di sicurezza

I sanitari del 118 sono arrivati, a loro volta, con due ambulanze ed un'automedica. Per la vittima non c'era più nulla da fare mentre le altre persone coinvolte non erano in gravi condizioni. Durante i rilievi dell'incidente, un'auto ha sfondato il nastro segnaletico ed è piombata nell'area dell'incidente. Fermata dai carabinieri, l'uomo alla guida stava per scappare: sembra che gli siano state letteralmente tolte le chiavi dal quadro elettrico per impedirglielo. Era visibilmente in stato di ebbrezza ed è stato poi sottoposto all'alcol ttest.