Incidente a Solaro, schianto tra auto e moto sulla Provinciale: morto un ragazzo di 22 anni

Una svolta senza dare la precedenza. La moto che frena, inutilmente. E l'impatto, devastante. Mattinata di sangue a Solaro, nel Milanese, teatro di un incidente costato la vita a un ragazzo di ventidue anni, D.F.G. di Saronno.

Poco dopo le 7.30, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford C Max guidata da un ventisettenne di Bregnana e una Honda bianca, con a bordo proprio la vittima, si sono schiantate tra loro sulla Provinciale 527, la Monza-Saronno, all'altezza del distributore di benzina Q8.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il 22enne: soccorso da un'ambulanza e un'auto medica, il giovane è stato trasportato in condizioni critiche e con il massaggio cardiaco in corso al Niguarda. Una volta in ospedale, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sulla Provinciale, per tutti i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Solaro, ora al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia. Stando ai primissimi accertamenti, la motocicletta si è schiantata contro la fiancata anteriore destra dell'auto, che invece è stata trovata in orizzontale nell'ultima corsia della strada.

Appare quasi certo, stando alle ricostruzioni degli agenti, che a causare l'incidente sia stata una mancata precedenza da parte del conducente dell'auto che stava svoltando.

