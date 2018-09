Incidente sulla Statale, tragico schianto frontale tra auto e tir: uomo morto sul colpo

Il camion, a causa della violenza dell'impatto, si è ribaltato. La sua auto, invece, è stata sbalzata metri indietro e si è ridotta a un ammasso di lamiere. Tanto che per lui non c'è stato nulla da fare.

Drammatico incidente giovedì mattina sulla statale 336 per Malpensa, dove un uomo di quarantasette anni è morto dopo che la sua macchina si è schiantata frontalmente contro un tir. Teatro della tragedia è stato il tratto di raccordo, nel comune di Vanzaghello, che immette sulla Boffalora-Malpensa.

Lì, la Volkswagen Golf della vittima - che viaggiava proprio in direzione aeroporto - si è scontrata per cause ancora da accertare contro il mezzo pesante, che procedeva nella direzione opposta. L'impatto è stato devastante, violentissimo, e nonostante l'immediato intervento dei soccorritori del 118 per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Il guidatore del tir è stato invece accompagnato all'ospedale di Legnano in codice verde: ha riportato qualche ferita, ma le sue condizioni sono buone.

Sulla Statale, a lungo bloccata, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Vanzaghello: a loro il compito di ricostruire le cause del drammatico incidente. Stando a una primissima ricostruzione, sembra che l'impatto sia avvenuto dopo che la Golf è sbandata, invadendo l'altra corsia.