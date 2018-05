Incidente mortale dopo la galleria: morto motociclista di 38 anni

Incidente mortale a Pedrengo, in provincia di Bergamo: un motociclista di 38 anni, Stefano Tumolo, è deceduto mentre percorreva la strada provinciale 671: si è scontrato con un furgone che stava compiendo una manovra di uscita da un distributore di benzina.

Il 38enne è stato sbalzato contro il guard rail. Nato a Milano, Tumolo era idraulico e risiedeva da molto tempo nella provincia di Begamo: prima a Villa di Serio, dove tuttora vivono l'ex moglie e il figlio Nicolò di 17 anni, ora ad Alzano Lombardo. Con il figlio condivideva la passione per il kickboxing.

L'incidente è avvenuto il 22 maggio nel primo pomeriggio non lontano dalla galleria di Montenegrone, da dove usciva in direzione di Seriate il 38enne, in sella ad una Ducati. Tumolo ha riportato un trauma cranico e gravi ferite. Dopo una rianimazione sul posto, i sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento al Papa Giovanni di Bergamo ma durante il trasporto l'uomo è deceduto.