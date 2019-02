Incidente a Malpensa, scontro tra due auto: un morto, traffico in tilt

Incidente sulla statale 336, nota come superstrada di Malpensa, nel tratto tra Malpensa terminal uno e Somma Lombarda, verso le 3 del pomeriggio del 15 febbraio.

Video | Le terribili immagini dal luogo dello schianto

Nello scontro tra due auto, tra cui una Fiat Punto che è rimasta completamente distrutta, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Dopo l'impatto, violentissimo, la Punto è rimasta ferma nella corsia di emergenza, mentre l'altra vettura è finita in testacoda a decine di metri di distanza dal punto dello schianto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con tre ambulanze e un'automedica. Per uno degli automobilisti non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un uomo, un 46enne, è invece stato trasportato in ospedale in codice giallo.

In prossimità del luogo dove è avvenuto il tragico schianto, il traffico è in tilt, con lunghe code in prossimità del terminal delle partenze dell'aeroporto.