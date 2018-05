Incidente stradale sulla Teem allo svincolo con l'A4: camion si ribalta, morto l'autista

Tragedia sulla Tangenziale Est esterna di Milano nella mattinata di lunedì 28 maggio. Un camionista è deceduto in seguito al ribaltamento del suo mezzo. E' successo pochi minuti prima di mezzogiorno all'altezza dello svincolo con l'A4.

L'uomo stava immettendosi in autostrada in direzione Milano quando per cause in via di accertamento il veicolo si è ribaltato. Sul posto la polizia stradale della Bre.Be.Mi per i rilievi e i sanitari del 118 con un'ambulanza ed una automedica, che però non hanno potuto fare nulla per il morto, che ha circa cinquantacinque anni.

Dal camion, dopo il ribaltamento, è fuoriuscito un carico di bobine d'acciaio: i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per spostare il mezzo con una gru e liberare l'asfalto, chiudendo momentaneamente lo svincolo.