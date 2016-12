Schianto nella notte sulla Tangenziale, rimane intrappolato nell'auto: morto carbonizzato

Spaventoso incidente stradale nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre a Milano.

Lo schianto si è verificato verso le tre di notte sulla Tangenziale Est (A51), nel tratto tra l'uscita di via Rubattino e quella di Segrate, in direzione nord.

Due autovetture, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. Una delle due, una Fiat 600, ha preso fuoco dopo l'urto e il suo conducente è morto, un ragazzo di 27 anni. I soccorritori del 118, quando sono arrivati sul posto, lo hanno trovato carbonizzato.

L'altro uomo coinvolto, un cinquantenne, alla guida di una Bmw, è stato invece portato al San Raffaele in codice giallo: non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco di Milano.