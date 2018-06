Incidente in via Vitruvio a Milano, investito da un tram mentre attraversa: morto un 62enne

Il conducente del tram lo avrebbe visto sbucare davanti all'improvviso. Avrebbe provato a frenare, ma non è riuscito a evitare l'impatto. Così, lui è rimasto incastrato sotto il mezzo prima di essere liberato dai vigili del fuoco e accompagnato dal 118 al Policlinico. Lì, dopo qualche ora di agonia, si sono spente anche le ultime speranze.

È morto l'uomo di sessantadue anni, cittadino romeno, che era stato investito venerdì sera pochi minuti prima di mezzanotte da un tram della linea 5. Teatro della tragedia era stato l'incrocio tra via Lepetit e via Vitruvio, a due passi dalla stazione centrale di Milano.

Il 62enne, stando a quanto finora accertato dalla polizia locale, sarebbe stato travolto mentre provava ad attraversare, non è ancora chiaro se sulle strisce pedonali e con il semaforo verde. Soccorso da un'ambulanza e un'auto medica, l'uomo era stato accompagnato al Policlinico in codice giallo. Le sue condizioni, però, erano rapidamente precipitate a causa di un gravissimo trauma cranico e nella tarda mattinata di sabato i medici hanno dichiarato il decesso.

Nei primi momenti - proprio per la testimonianza del macchinista Atm che ha spiegato di aver visto l'uomo spuntare improvvisamente in strada - si era pensato anche a un possibile gesto volontario, ma la pista non convince del tutto gli agenti della Locale. Sembra, ma anche su questo ci sono ancora accertamenti in corso, che il 62enne fosse in stato di ebrezza, almeno stando a quanto riferito dai sanitari del 118 che per primi lo hanno soccorso.

Soltanto martedì scorso, un dramma simile si era verificato in viale Forlanini. Lì, un ragazzo di ventitré anni, ubriaco, aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali ed era stato travolto da una Toyota Yaris. Il giovane, in condizioni critiche, era stato ricoverato in coma all'ospedale Policlinico.