Milano, incidente in viale Vittorio Veneto: uomo travolto e ucciso dal tram della linea 9

Un uomo di circa 35 anni è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un tram della linea 9 nella notte tra sabato e domenica 16 settembre. È successo intorno alle 00.10 in viale Vittorio Veneto, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza.

L'incidente è avvenuto tra via Lecco e via Tadino. La vittima, come riferito dall'ufficio stampa di Atm, avrebbe attraversato i binari all'improvviso (sembra da via Bastioni di Porta Venezia verso viale Vittorio Veneto) e non avrebbe lasciato possibilità di manovra al macchinista che lo ha travolto.

È subito scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano insieme ai soccorritori del 118. Purtroppo non è servito a nulla: quando l'uomo è stato estratto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per il momento l'uomo non è ancora stato identificato; nella zona di viale Vittorio Veneto bivaccano molti migranti, non è escluso che si tratti di uno di loro.

Per i rilievi che determineranno quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.