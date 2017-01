Incidente nel tunnel di viale Lunigiana: moto si schianta contro una colonna, 26enne morto

Era ripartito a forte velocità dal semaforo tra viale Lunigiana e via Sammartini, in direzione piazzale Loreto, poi una volta imboccata la galleria che attraversa la Stazione Centrale di Milano, ha perso il controllo della propria moto, una Honda Hornet blu. Con la dueruote 'impazzita' è finito contro una delle colonne in ghisa che delimitano la carreggiata a sinistra, poi il suo corpo - ormai senza vita - è stato sbalzato nella corsia di destra mentre la scarenata è scivolata circa venti metri più in là.

E' morto così, alle diciotto esatte di mercoledì, M. B., un ragazzo milanese di appena ventisei anni. Stando alla ricostruzione dettagliata della polizia locale. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo tempestivo dei medici inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza. L'ambulanza e l'automedica - in codice rosso - sono tornate indietro senza alcun paziente.

L'incidente ha paralizzato il traffico tra viale Brianza e viale Lunigiana, già solitamente congestionato nelle ore di punta. Sia nel senso di marcia dello schianto - verso Loreto - dove è stato chiusa la strada, sia nel senso opposto, verso via Gioia.

I rilievi degli agenti di piazzale Beccaria sono durati a lungo. Alcuni testimoni hanno riferito loro che il motociclista era ripartito con una gran accelerazione, dopo lo scatto del verde al semaforo. Una tesi - quella della velocità - che sembrerebbe confermata dalla prima ricostruzione e che parrebbe rafforzata da un dato oggettivo: la grande distanza tra il punto in cui è stato ritrovato il cadavere del centauro e il punto dove si è fermata la motocicletta.