Incidente a Briosco: uomo di 50 anni muore nello scontro con una macchina

Un uomo di 50 anni, Umberto Redaelli, è morto nel primo pomeriggio di giovedì dopo uno schianto in scooter, intorno alle 13.20.

Il fatto è avvenuto a Briosco in via 11 Febbraio. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce bianca in codice rosso ed è anche stato allertato l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare, nonostante le manovre dei sanitari.

Lo scooterista si è scontrato contro un'Audi. Non è ancora nota la dinamica dell'incidente: la polizia locale sta ricostruendo l'accaduto anche attraverso le testimonianze.

Portato al San Gerardo, non ce l'ha fatta.