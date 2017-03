Perde il controllo per un sorpasso. Muore motociclista milanese 43enne

Un motociclista milanese di 43 anni, residente a Opera, ha perso la vita alle porte di Bobbio (nel Piacentino), lungo la statale 45, mentre viaggiava in sella a una moto in direzione di Marsaglia. Il fatto è accaduto domenica mattina, come riporta Il Piacenza.

Le immagini

Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Bobbio che hanno effettuato i rilievi (sul posto pattuglie del Norm e della stazione), la vittima, dopo aver perso il controllo mentre sorpassava un’altra moto, sarebbe caduto all’imbocco del ponte, schiantandosi contro il guard rail a margine della carreggiata.

La dinamica è ancora al vaglio dei militari. Sul posto, insieme all’ambulanza del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio. Per l’uomo però non c’era più nulla da fare: troppo gravi i traumi riprovati nello schianto. Leggermente ferito anche un altro motociclista che stava arrivando alle sue spalle e che è caduto a terra. La Statale 45 è stata chiusa completamente al traffico in quel punto per permettere i rilievi dei carabinieri.