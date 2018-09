Incidente a Vanzaghello, sbanda con l'auto alla rotatoria e finisce tra gli alberi: uomo morto

Dramma giovedì mattina a Vanzaghello, nel Milanese. Pochi minuti prima delle 7.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di cinquantacinque anni è finito fuori strada con la sua auto ed è morto praticamente sul colpo.

Teatro della tragedia è stata la rotatoria che incrocia via per Busto Arsizio con viale Silvio Pellico. Lì, la vittima ha perso il controllo della sua Fiat 500, che ha poi terminato la propria corsa tra gli alberi accanto alla strada.

Nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, per il 55enne non c'è stato nulla da fare. Stando ai primi rilievi di carabinieri e polizia locale, è probabile che l'uomo abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida e che per questo sia finito fuori strada. Non è escluso, quindi, che la morte sia arrivata per cause naturali e non per i traumi riportati nello schianto.