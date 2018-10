Incidente in via Gioia a Milano, sbanda in scooter e si schianta: morto un uomo. Foto

Il suo casco e i suoi guanti i vigili li hanno ritrovati sull'asfalto. Quello stesso asfalto dove si è "disegnata" una macchia del suo sangue e dove è rimasto il suo scooter. Lui, invece, è stato trasportato al Niguarda alla ricerca di un miracolo, che non è arrivato.

Dramma poco dopo le 16.30 di giovedì pomeriggio in via Melchiorre Gioia a Milano, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di cinquantotto anni. Stando a quanto appreso, la vittima - che era a bordo di uno scooter - viaggiava in direzione Porta Nuova e subito dopo l'incrocio con viale Lunigiana avrebbe iniziato a sbandare per poi perdere il controllo del mezzo e cadere, battendo violentemente la testa sullo spartitraffico.

Il 58enne, che ha subito perso i sensi, è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza e un'auto medica ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda con le manovre di rianimazione in corso. Una volta arrivato, però, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In via Melchiorre Gioia, parzialmente chiusa al traffico, hanno lavorato a lungo i ghisa, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. Pochi comunque i dubbi: l'uomo, che viaggiava a una velocità regolare, avrebbe fatto tutto da solo.