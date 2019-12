Incidente in via Padova, scooter contro auto che fa inversione: morto un uomo di 52 anni

L'auto che fa inversione, lui che cerca di frenare ma non riesce a evitare l'impatto e poi il volo sull'asfalto. Tragico incidente stradale mercoledì sera in via Padova a Milano, teatro di uno schianto costato la vita a un uomo di cinquantadue anni, il "gigante buono" Iuri Maurizio Tonelli.

Il dramma si è consumato alle 21.15, all'altezza del civico 249, nella zona di Crescenzago. Lì, stando alle prime informazioni raccolte, il 52enne - che era a bordo di un T Max -si sarebbe scontrato con una Bmw serie 1 guidata da un 31enne, cittadino italiano, che stava facendo inversione di marcia.

L'inversione e lo schianto

Nell'impatto, violentissimo, il motociclista ha riportato un grave trauma cranico facciale. Soccorso dai medici del 118 già in arresto cardiaco, l'uomo è stato portato al San Raffaele in condizioni disperate e, una volta in pronto soccorso, è stato dichiarato il decesso. Il conducente della macchina, a lungo ascoltato dalla Locale, sarà accusato di omicidio stradale.

Pochi i dubbi sulla dinamica del dramma: T Max e Bmw stavano viaggiando nella stessa direzione, verso la periferia, quando l'auto avrebbe fatto improvvisamente inversione. A quel punto, il 52enne non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Poco dopo un secondo grave incidente si è verificato in via Berna. Lì, una ragazzina di diciannove anni è stata investita da un'auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali: l'automobilista è fuggito, mentre la giovane è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.