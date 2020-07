Drammatico incidente in viale Bezzi: auto contro moto, morto 40enne

Drammatico incidente a Milano nel pomeriggio di venerdì 17 agosto: un uomo di 50 anni è morto dopo essere caduto dalla moto su cui viaggiava. Un altro uomo è rimasto ferito.

Secondo quanto riferito da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), il violento impatto si è verificato intorno alle sei di pomeriggio in viale Bezzi, all'altezza di piazzale Tripoli. Sul posto si sono precipitati i sooccorsi del 118 due ambulanze ed un'automedica, oltre a una pattuglia di polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco.

Per il cinquantenne, però, non c'è stato nulla da fare. E' rimasto ferito anche un altro uomo di 33 anni. Sembra, da una prima ricostruzione, che l'uomo stesse viaggiando in moto lungo la corsia preferenziale verso viale Misurata. Nella stessa direzione, ma nella corsia normale, stava invece procedendo un furgone che, ad un incrocio, avrebbe tentato una inversione a "U". Di qui l'impatto della moto contro la portiera del furgone.