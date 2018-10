Incidente in viale Brenta: terribile schianto tra un camion e uno scooter, morto un 27enne

Il cadavere di un ragazzo coperto da un telo verde sull'asfalto. Un camion con la motrice gialla e il rimorchio bianco fermo in mezzo alla strada. Il traffico in tilt. E un gran numero di curiosi di passaggio che guardano la scena e scuotono la testa.

E' ciò che resta di un tragico incidente avvenuto mercoledì mattina a Milano. Un camion e uno scooter Honda grigio si sono scontrati all'angolo tra corso Lodi e viale Brenta (Bacchiglione), alle 11.20. Il motociclista è morto su colpo. "Una scena straziante anche per le decine di persone sorprese dal tragico evento in un punto di grande traffico pedonale", ha raccontato un testimone dell'incidente a MilanoToday.

Inutile l'arrivo sul posto dei medici del 118 con ambulanza della Croce Amica Basiglio e automedica. Per il giovane - aveva 27 anni - non c'era più nulla da fare. Il trauma cranico scomposto procurato dallo scontro gli è stato fatale. Soccorso sul luogo - davanti al supermercato Carrefour e alla fermata della metro - un 60enne conducente dell'auto carro.

La polizia locale è sul posto con diverse pattuglie. Non è ancora chiara la dinamica - sembra i due veicoli andassero nella stessa direzione - e i rilievi e le operazioni di soccorso hanno rallentato il traffico nella zona, con un effetto domino ad ampio raggio. Chiuso al traffico corso Lodi, da via Brembo a viale Brenta e viale Brenta, da via Bessarione a corso Lodi.